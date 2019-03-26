Ущерб нанесенный «желтыми жилетами» оценили в 200 миллионов евро

Акты вандализма в ходе манифестаций «желтых жилетов» во Франции нанесли ущерб на сумму около 200 миллионов евро, сообщает радиостанция FranceInfo со ссылкой французскую федерацию страхования (Fédération française de l’assurance).

Такие цифры были приведены во вторник за четырехмесячный период протестов — с 17 ноября по 16 марта.

Отмечается, что почти вся сумма – 175 миллионов евро – выплачена компаниям, чтобы компенсировать ущерб и потери. Еще 25 миллионов евро потрачено на компенсации для владельцев автомобилей и жилых зданий.

| 2019-03-26T15:03:09+00:00 26 марта 2019, 18:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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