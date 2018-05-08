Ушел из жизни известный журналист, главный редактор газеты «Эхо» Рауф Талышинский

Рауф Талышинский родился в 1956 году. В 1978 году окончил факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. Впоследствии там же обучался в аспирантуре. Рауф Талышинский — кандидат филологических наук. В журналистике прошел путь от корреспондента до редактора.

Работал в газетах «Молодежь Азербайджана» (1978-1981), «Вышка». В 1981-1989 являлся собственным корреспондентом газеты «Известия» по Азербайджану. С 1990 года — главный редактор газеты «Зеркало», с начала 2001 года — «Эхо».

Allah rəhmət eləsin.

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