USAID вложило $5,5 млн в сельское хозяйство Азербайджана

За прошедшие пять лет USAID вложило в сельскохозяйственный сектор Азербайджана около 5,5 млн. долларов США.

Об этом сказал директор миссии Международного Агентства развития США (USAID) Джей Сингх во время своего выступления в рамках агротура «Из деревни в город» на территории фермерского хозяйства “Citrus Valley”, расположенного в поселке Истису города Лянкяран, сообщает в воскресенье Trend.

Сингх отметил, что в результате долларовых инвестиций агентства фермеры получили дополнительные экспортные возможности на 75 миллионов долларов, часть которых — 25 миллионов долларов-составляет европейский рынок».

Директор USAID также сообщил, что агротуризм является одним из самых интересных областей агробизнеса, и является относительно новой сферой сотрудничества между Агентством и Азербайджаном.