Уругвай не признает карабахских сепаратистов

Официальный Монтевидео не признает самопровозглашенный режим в Нагорном Карабахе, созданный на оккупированных азербайджанских территориях, и уважает территориальную целостность государств, заявил и.о. министра иностранных дел Уругвая Ариэль Бергамино, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«И.о. министра иностранных дел Уругвая Ариэль Бергамино на встрече с послом Азербайджана в этой стране Рашадом Аслановым заявил, что Монтевидео уважительно относится к верховенству международного права и территориальной целостности государств и не признает независимость Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении.

| 2019-04-27T12:51:07+00:00 27 апреля 2019, 15:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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