Уругвай может воспользоваться транзитными возможностями Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с уругвайским коллегой Родольфо Нин Новоа.

Как передает Report со ссылкой на азербайджанский МИД, на встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений, а также намерение и дальше развивать сотрудничество.

Стороны подчеркнули важность пересмотра широких возможностей в деле расширения сотрудничества в сферах экономики, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, образования, культуры и туризма, а также обсудили конкретные шаги в этом направлении.

Как отметил Мамедъяров, тот факт, что Азербайджан был одним из пяти крупнейших экспортеров нефти в Уругвай в прошлом году, является успешным примером в развитии двусторонних торговых отношений.

Он отметил, что некоторые латиноамериканские страны уже получили доступ к азиатскому региону, используя транзитно-транспортную инфраструктуру, проходящую через территорию Азербайджана. Уругвайская сторона может использовать эти возможности, — подчеркнул азербайджанский министр.