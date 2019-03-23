Уругвай может воспользоваться транзитными возможностями Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с уругвайским коллегой Родольфо Нин Новоа.

Как передает Report со ссылкой на азербайджанский МИД, на встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений, а также намерение и дальше развивать сотрудничество.

Стороны подчеркнули важность пересмотра широких возможностей в деле расширения сотрудничества в сферах экономики, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, образования, культуры и туризма, а также обсудили конкретные шаги в этом направлении.

Как отметил Мамедъяров, тот факт, что Азербайджан был одним из пяти крупнейших экспортеров нефти в Уругвай в прошлом году, является успешным примером в развитии двусторонних торговых отношений.

Он отметил, что некоторые латиноамериканские страны уже получили доступ к азиатскому региону, используя транзитно-транспортную инфраструктуру, проходящую через территорию Азербайджана. Уругвайская сторона может использовать эти возможности, — подчеркнул азербайджанский министр.

| 2019-03-23T21:40:35+00:00 23 марта 2019, 23:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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