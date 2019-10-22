Уровень воды в Мингячевирском водохранилище опустился до рекордного уровня

Глобальные изменения климата последних лет не обошли стороной и Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил завотделом эксплуатации водохранилищ и гидроузлов ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» Эльхан Гусейнов.

По его словам, уровень воды в реке Кура в последние годы снижается, что сказывается на работе Мингячевирского водохранилища: «Сейчас уровень воды достиг самого низкого за 40 лет значения. Это влияет на водоснабжение некоторых районов. На данный момент мы пытаемся устранить проблему. Например, в прошлом году на Верхне-Ширванском канале были проведены дноуглубительные работы».

| 2019-10-22T17:09:07+00:00 22 октября 2019, 20:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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