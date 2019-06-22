Уровень смертности в Азербайджане понизился

С января по апрель 2019-го года в Азербайджане было зафиксировано 20 135 смертей.

Как сообщает в субботу Тренд, коэффициент смертности (на 1000 человек) снизился с 6,3 до 6,2 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За первые четыре месяца текущего года было зарегистрировано 44741 новорожденных младенца. Этот показатель, не изменился по сравнению с прошлогодним.

53,5 процента младенцев — мальчики, 46,5 — девочки. Среди родившихся детей прослеживаются 924 двойни и 33 тройни.

В целом, население страны в мае 2019 года увеличилось на 24 692 человека (0,3 процента с начала года) и достигло 10 006 149 человек, по состоянию на первое мая. 52,8 процента населения составляют городские жители, 47,2 процента — сельские жители, 49,9 процента — мужчины и 50,1 процента — женщины.