Уровень минимальной пенсии в Азербайджане в этом году вырос в 2 раза

В рамках реформ, проведенных в пенсионной сфере в Азербайджане, уровень минимальной пенсии в 2019 году увеличился в два раза. Об этом, как передает в пятницу Trend, сказал в беседе с журналистами, министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что таким образом размер минимальной пенсии увеличивался два раза в текущем году. «Первый раз минимальный размер пенсий увеличился до 160 манатов, а во второй раз, согласно указу главы государства от первого октября 2019 года, возрос до 200 манатов. Таким образом, в текущем году этот показатель увеличился на 72 процента. В целом, рост пенсий охватил 660 тысяч пенсионеров по стране», — сказал Бабаев.

Министр отметил, что данный процесс, проводимый в рамках реформ в сфере пенсионного обеспечения, продолжится и в будущем.

| 2019-10-04T13:59:39+00:00 4 октября 2019, 15:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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