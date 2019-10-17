Урок сепаратизма для ЕС

Барселона вновь охвачена беспорядками. Развивается очередной приступ головной боли Испании последних нескольких лет, и причина симптома — каталонские сепаратисты. Все началось 14 октября, когда Верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров сепаратистов к 9-13 годам заключения по обвинению в организации нелегального референдума за независимость Каталонии осенью 2017 года. Их дело около двух лет рассматривали в Мадриде.

Некоторым лидерам сепаратистов удалось избежать суда, покинув Испанию. Так поступил, в частности, бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон. Кстати, суд возобновил ордер на экстрадицию этого экс-президента правительства Каталонии. Пучдемона испанские органы юстиции обвиняют в сепаратизме, сейчас он скрывается в Бельгии.

Итак, 14 октября десятки тысяч человек вышли на акции протеста в разных местах автономии. В основном это была молодежь, которая собиралась спонтанно и быстро. Организатором выступило некое новое движение сепаратистов «Демократическое цунами». Эти люди приступили к блокированию автомобильных дорог и железнодорожного сообщения. Во втором по масштабам аэропорту Испании, барселонском «Эль-Прате», было отменено более сотни авиарейсов. Протестующие, пытаясь привлечь внимание мира, перекрыли доступ к терминалу. Там же произошли столкновения с полицией.

Столкновения правоохранителей с митингующими произошли и в центре Барселоны. Несколько сотен демонстрантов превратили мирные акции протеста в уличные бои, подпалив контейнеры для мусора, установив баррикады и бросая различные объекты в полицейских. Те отвечали выстрелами резиновыми пулями.

В последующие дни протесты только набирали силу: 16 октября исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес созвал срочное совещание в правительстве по этому поводу. Существует опасение, что стоящая за волнениями организация «Демократическое цунами» собирается парализовать регион протестами.

В среду на Барселону двинулись пять колонн протестующих из Жироны, Вика, Берги, Тарреги и Таррагоны. Только в первой из них, по подсчетам полиции, было не менее 10 тысяч человек.

По данным El Pais, за два дня протестов в Каталонии арестовали 51 человека, были ранены около 200 людей, пострадали более 70 стражей порядка. Всего же в митингах приняли участие более 40 тыс. человек. Демонстрации происходили фактически с одобрения каталонского парламента, который в конце сентября принял несколько резолюций о «поддержке гражданского и институционального неповиновения» в ответ на готовившийся обвинительный приговор лидерам сепаратистов.

«Мы наблюдаем общее насилие во всех акциях протеста, — сказано в заявлении правительства Испании. — Это насилие не результат мирного гражданского движения, но свидетельство скоординированных усилий групп, которые хотят нарушить социальную гармонию в Каталонии».

Мадрид также добавил, что в протестах принимает участие меньшинство, а в подавлении беспорядков совместно участвуют каталонские полицейские силы «Моссос д’Эсквадра» и национальная полиция.

Кстати, согласно опросам, каталонское общество действительно расколото — менее 50% этой нации выступают за отделение от Испании.

Стоит сказать и о новой протестной силе, появившейся в автономном сообществе — движении «Демократическое цунами». По данным AFP, именно оно стоит за попыткой заблокировать работу барселонского аэропорта 14 октября. Группа не скрывает, что ставит своей целью эскалацию протестов и затягивание противостояния с властями.

«Это только начало, мы должны подготовиться к тому, что будет дальше, чтобы демократическое цунами было невозможно остановить», — написала группа в Twitter после блокировки аэропорта.

У «Демократического цунами» нет явных лидеров, а координация действий происходит в мессенджерах с шифрованием и в соцсетях. Движение возникло еще в сентябре — в преддверии оглашения приговоров лидерам сепаратистов. О возникновении движения стало известно на следующий день после встречи сторонников независимости Каталонии в Швейцарии, на которой присутствовал и беглый бывший глава региона Карлес Пучдемон. Так что, возможно, за новой протестной силой стоят именно эти люди.

Кстати, этот самый Пучдемон (заваривший всю кашу, но не постеснявшийся, в отличие от своих сотоварищей, избежать суда, быстренько покинув страну) сразу же организовал в Брюсселе акцию протеста против решения испанского суда, на которой весьма самоуверенно заявил, что каталонский кризис касается европейской демократии в целом.

Между тем, и действующий региональный президент Каталонии Ким Торра заявил, что приговор суда об аресте каталонских лидеров является «оскорблением для демократии». Он призвал «прекратить репрессии, освободить политзаключенных и позволить изгнанникам свободно вернуться на родину». Тоже тот еще сепаратист.

По информации испанских СМИ, протестующие планируют начать акции также в Мадриде. При этом блокаду аэропорта прекращать пока не собираются. В пятницу, 18 октября, сторонники каталонских лидеров планируют всеобщую забастовку в Барселоне. В частности, к участию призывают студентов и молодежь из разных городов региона.

Будет ли это сопровождаться столкновениями и беспорядками? Предсказать трудно, поскольку и в предыдущие дни планировались исключительно мирные акции безо всяких насильственных действий.

Но, думается, в каком-то смысле подобные проявления активности сил, нацеленных на политическую дезинтеграцию, полезны для руководителей ЕС. Возможно, это заставит их с большим пониманием отнестись и к постсоветским странам, давно страдающим от сепаратизма.