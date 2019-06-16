«Уральские авиалинии» допустили провокацию против территориальной целостности Азербайджана 

В официальном печатном издании российской авиакомпании «Уральские авиалинии» — журнале UAM — была допущена провокация против территориальной целостности Азербайджана.

На заглавной странице журнала размещена реклама под названием «Вертолётные туры по солнечной Армении». В рекламе Нагорный Карабах указан в качестве территории Армении. Помимо этого, сообщается об организации вертолётных туров на оккупированные территории.

Отметим, что «Уральские авиалинии» тесно сотрудничают и с Азербайджаном и осуществляют регулярные рейсы в города Баку, Гянджа и Лянкяран.

| 2019-06-16T17:41:40+00:00 16 июня 2019, 20:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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