Ураган «Джерри» в Атлантике усилился до второй категории

Ураган, получивший имя «Джерри», в Атлантическом океане усилился до второй категории, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

По данным синоптиков, в настоящее время максимальная скорость ветра достигла 165 километров в час. Скорость движения – 26 километров в час. В данный момент ураган находится в 625 километрах от Южно-антильских островов в Карибском море.