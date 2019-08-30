Ураган «Дориан» усилился до третьей степени из пяти возможных

Надвигающийся на Флориду ураган «Дориан», сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до третьей степени из пяти возможных. Как передает ТАСС, об этом сообщил в пятницу Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Согласно опубликованным центром данным, максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления превысила 51 м/с, что автоматически перевело его в третью категорию урагана. В данный момент «Дориан» находится в 1 тыс. км от побережья Флориды.

Согласно последним оценкам специалистов Национального центра по наблюдению за ураганами США, «Дориан», который в настоящий момент движется со скоростью 4,7 м/с, достигнет побережья штата Флорида к вечеру понедельника. К этому времени он, вероятно, значительно усилится и будет классифицироваться как ураган четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира — Симпсона. Губернатор Флориды в среду ввел на территории штата режим чрезвычайной ситуации.