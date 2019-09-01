Ураган «Дориан» обрушился на побережье Багамских островов

Ураган «Дориан» обрушился на побережье Багамских островов, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

Как следует из заявления синоптиков, ураган 5-й, наивысшей категории, «обрушился на побережье острова Абако», расположенного в северной части Багамских островов.

«Дориан» становится сильнейшим ураганом в современной истории северо-западных Багам. Катастрофичные условия возникают на островах Абако», — заявляют синоптики.

В воскресенье ураган «Дориан» в Атлантическом океане достиг пятой, наивысшей, категории, максимальная скорость ветра достигает порядка 298 километров в час.

Ранее Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что ураган «Дориан» разворачивается на север и может обрушиться на побережье штатов Джорджия и Южная Каролина на следующей неделе. Во Флориде, где ожидали первого удара урагана, и в расположенной далее по побережью Джорджии уже объявили режим ЧП. Позднее губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер также объявил режим ЧС.

| 2019-09-01T23:00:15+00:00 1 сентября 2019, 23:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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