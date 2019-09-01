Ураган «Дориан» обрушился на побережье Багамских островов, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
Как следует из заявления синоптиков, ураган 5-й, наивысшей категории, «обрушился на побережье острова Абако», расположенного в северной части Багамских островов.
«Дориан» становится сильнейшим ураганом в современной истории северо-западных Багам. Катастрофичные условия возникают на островах Абако», — заявляют синоптики.
В воскресенье ураган «Дориан» в Атлантическом океане достиг пятой, наивысшей, категории, максимальная скорость ветра достигает порядка 298 километров в час.
Ранее Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что ураган «Дориан» разворачивается на север и может обрушиться на побережье штатов Джорджия и Южная Каролина на следующей неделе. Во Флориде, где ожидали первого удара урагана, и в расположенной далее по побережью Джорджии уже объявили режим ЧП. Позднее губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер также объявил режим ЧС.