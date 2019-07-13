Ураган «Барри» обрушился на побережье Луизианы

Ураган «Барри» обрушился на побережье американского штата Луизиана. Об этом сообщил в субботу Национальный центр США по слежению за ураганами.

По данным метеорологов, стихия «представляет угрозу для жизни». Прогнозируются серьезные подтопления и выход рек из берегов, отметили специалисты в сообщении на сайте организации.

Категория урагана по достижении берега снова понизилась до тропического шторма. Несколько часов назад ее повышали до урагана, сообщает iz.ru.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в Луизиане. Жителям нескольких районов предложили эвакуироваться.

«Барри» сформировался на этой неделе в Мексиканском заливе и движется на северо-запад. В воскресенье он достигнет долины Миссисипи.