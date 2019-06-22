Управление ООН по правам человека оставит представителей в Венесуэле

Управление ООН по правам человека договорилось с правительством Венесуэлы о постоянном присутствии своих специалистов в стране, рассказала на пресс-конференции верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет по итогам своей поездки в Венесуэлу.

Она прибыла в страну 19 июня. За три дня представительница ООН встретилась с президентом Николасом Мадуро, лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, а также членами парламента и Конституционной ассамблеи, представителями церкви и неправительственных организаций.

«Впервые в стране останутся представители Управления по правам человека. Мы договорились, что маленькая группа из двух специалистов Управления ООН по правам человека будет находиться здесь»,— сообщила М.Бачелет (цитата по ТАСС).

Она уточнила, что сотрудники управления ООН будут «оказывать техническое содействие» венесуэльским властям, а также «следить за ситуация в области соблюдения прав человека». «Наша команда будет иметь полный доступ к центрам, где содержатся задержанные»,— добавила Мишель Бачелет.