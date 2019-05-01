Управление мусульман Кавказа прокомментировало преподавание религии в школах

Управление мусульман Кавказа (УМК) прокомментировало вопрос о преподавании с нового учебного года религиозного образования в школах и вузах.

Заместитель председателя УМК Гаджи Фуад Нуруллаев заявил Report, что религиозное образование в учебных заведениях будет осуществляться министерством образования:

“Преподавание предметов в школах — обязательство министерства образования. Для этого к процессу привлекаются специалисты”.

По его словам, говоря о религиозном обучении подразумеваются только религиозные понятия: “Здесь не будут преподаваться правила шариата. А в вузах в составе предмета “Введение в мультикультурализм” было решено преподавать религиозную историю, общие учения о религиях, т.е. знания”.

Зампредседателя подчеркнул, что в средних школах предмет “Познание мира», куда включены религиозные знания, будет преподаваться до 9 класса.

Отметим, что Госкомитет по работе с религиозными структурами распространил информацию о проведении работ для расширения информации о религиях в программе предмета “Познание мира” в средних школах и преподавании как основного предмета в вузах “Введение в мультикультурализм”.