Управление гражданской авиации США запретило провоз ряда ноутбуков MacBook Pro

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вводит запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления компании Apple о риске возгорания батарей этих компьютеров, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление управления.
В июне компания Apple заявила, что отзывает часть ноутбуков MacBook Pro, которые были доступны к продаже в 2015-2017 годах, из-за возможного возгорания батареи. Потенциально уязвимыми признаны 15-дюймовые модели ноутбуков с Retina-дисплеем, выпущенные в середине 2015 года.
В заявлении говорится, что управление гражданской авиации «осведомлено об отзыве батарей, которые использовались в некоторых ноутбуках Apple MacBook Pro», и уведомило об этом основные американские авиакомпании. Отмечается, что ранее с подобным заявлением о запрете на провоз ноутбуков Apple выступило Европейское агентство авиационной безопасности. (РИА Новости)
| 2019-08-14T08:42:09+00:00 14 августа 2019, 09:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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