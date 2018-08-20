Упавшая за борт пассажирка лайнера рассказала, как выжила 10 часов в воде

Стюардесса из Великобритании Кэй Лонгстафф упала за борт круизного лайнера, провела в воде около десяти часов и осталась жива и невредима, сообщает The Sun.

Лонгстафф вместе с молодым человеком отправилась в Италию из Хорватии на судне компании Norwegian Cruise Line. В один из дней она упала с 20-метровой высоты за борт.

В министерстве моря, транспорта и инфраструктуры Хорватии рассчитали точное время и место падения пассажирки благодаря камерам видеонаблюдения. Прибывшие на место спасатели обнаружили женщину живой и вполне бодрой.

Лонгстафф рассказала, что пережить десять часов в прохладной воде ей помогли занятия йогой и песни, которая она пела, чтобы не заснуть. Ее немедленно отправили в больницу, сейчас ее жизнь и здоровье вне опасности.

РИА Новости

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| 2018-08-20T19:50:02+00:00 20 августа 2018, 21:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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