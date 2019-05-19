Уникальный Баку: Гобустан, «Усадьба Де Бура» и Дом – Музей Кара Караева

В Международный день музеев Министерство культуры Азербайджана организовало пресс-тур, в ходе которого журналисты отправились в Гобустанский государственный историко-художественный заповедник, Дом – музей Кара Караева и Национальный музей искусств Азербайджана. Девизом праздника в этом году стала фраза «Музеи как культурные центры: будущее традиций». Именно поэтому одна из главных целей пресс-тура была направлена на привлечение внимание общественности к музеям и популяризация культурных ценностей нашего народа.

Все подробности – в репортаже #.

Один из самых уникальных археологических заповедников Азербайджана, входящий в список лучших музеев мира расположен недалеко от Баку, ежегодно манит к себе огромное количество туристов со всего света. Только в праздничный день это сакральное место посетили свыше 3 тысяч человек.

По дороге к главным экспонатам – уникальным наскальным рисункам, гости Гобустанского заповедника неторопливо изучают экспозицию мультимедийного музея, состоящего из 12 залов. Музей был открыт в 2012 году и оборудован в соответствии с самыми современными инновационными технологиями.

На территории заповедника общей площадью 537 гектаров сосредоточена одна из самых больших в мире коллекций древних наскальных рисунков — здесь насчитывается более 4 тысяч петроглифов. Этот уникальный памятник планетарного масштаба в 2007 году был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Гобустанском государственном историко-художественном заповеднике можно увидеть также стоянки первых людей, остатки большого доисторического кромлеха и другие свидетельства о жителях региона эпохи каменного века и последующих периодов.

Наскальные рисунки Гобустана являются самыми богатыми в мире памятниками подобного типа. Ученые обнаружили и изучили более 6000 наскальных рисунков, 20 пещер и 40 курганов.

В интервью # директор Гобустанского государственного историко-художественного заповедника Вугар Исаев рассказал, что с начала 2019 года музей уже посетило более 40 тысяч человек.

«Из них свыше 18 тысяч – туристы. Каждый день мы принимаем сотни людей со всего мира», — заявил он, отмечая, что для посетителей предусмотрены увлекательные интерактивные туры, а для ветеранов войны, членов семей шехидов, журналистов и людей с ограниченными физическими возможностями вход в заповедник бесплатный. В.Исаев также подчеркнул, что большой интерес к заповеднику проявляют иностранные журналисты.

Один из сотрудников Гобустанского государственного историко-художественного заповедника Арзу Умиева провела для журналистов познавательную экскурсию.

Своими впечатлениями от знакомства с музеем под открытым небом в интервью # поделилась путешественница из Москвы Валерия Марченко:

«Мы приехали в Баку на три дня, специально, чтобы посетить все знаковые достопримечательности. Я в полном восторге от города, людей, кухни, природы. Что касается Гобустана, то ничего в мире прежде я не видела. Сакральное место, куда хочется вернуться снова и снова, чтобы зарядиться энергией и ощутить непередаваемую атмосферу таинства и загадок, которая сопровождает здесь человека на каждом шагу».

Следующей остановкой пресс-тура стал Дом – музей выдающегося азербайджанского композитора Кара Караева, расположенный в самом центре Баку, по адресу Низами 47.

Именно здесь, с 1918 по 1946 годы и жил знаменитый композиторов, педагог и общественный деятель. Легендарный балет «Семь красавиц» был создан маэстро также в этом доме.

Дом – музей Кара Караева, открытый в прошлом году, хранит в своих стенах непередаваемую атмосферу. Здесь можно дотронуться до истории, узнать интересные факты о жизни великого деятеля. В экспозиции много личных вещей Кара Караева: его рояль, печатная машинка, проигрыватель, большое количество книг, нот и наград гения.

В отдельном уголке хранятся фотокамеры Кара Караева – раритетные модели Зенит и Pentax, пара съемных объективов и несколько фотографий, сделанных во время туристических поездок.

Тем, кто не знает, в музее непременно расскажут о том, что Кара Караев был большим любителем фотографии, обожал езду на мотоциклах и красный цвет.

Посещение Дома – музея оставляет удивительные эмоции, музыканты из разных стран воспринимают это место как святыню, в которой жил и творил один из величайших композиторов 20 века

Заключительный этап маршрута пришелся на Музей искусств Азербайджана. Специально для участников пресс-тура была организована экскурсия по капитально отреставрированному третьему корпусу здания, который известен как «Усадьба Де Бура».

В конце прошлого года состоялось торжественное открытие данного корпуса, и эту церемонию посетили президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева. Накануне Международного дня Музея третье здание было представлено общественности.

Экспозиция, представленная в оснащенном самым современным оборудованием третьем корпусе музея, поражает своим великолепием и богатством, и восхитит даже самого искушенного туриста.

Здесь представлены образцы мирового искусства, многие из которых являются редчайшими экспонатами. Экспозиция включает западноевропейское искусство, в том числе Италии, Голландии, Германии, Франции, а также восточное, включая Россию, Китай, Турцию, Иран и Индию. В новой экспозиции также представлено искусство Древнего Египта, Древней Греции, Древнего Рима и Древнего Ирана. Один из залов украшает 50-тонная скульптура выдающегося азербайджанского ученого Зарифы Алиевой, выполненная народным художником Азербайджана Омаром Эльдаровым. Атмосферу зала дополняют шедевры уникального мастера азербайджанской живописи Саттара Бахлулзаде.

Обширная коллекция произведений французских импрессионистов, русских авангардистов, и многие другие экспонаты, хранящиеся в здании «Усадьба Де Бура» не оставят равнодушным ни одного посетителя.