Уникальное захоронение нашла археологическая экспедиция ТюмГУ

Завершилась шестинедельная археологическая экспедиция Тюменского государственного университета (ТюмГУ), в которой принимали участие 40 студентов, аспирантов, волонтеров Института социально-гуманитарных наук, сообщает utmn.ru.
Археологи под руководством профессора, доктора исторических наук Натальи Петровны Матвеевой во время раскопок в деревне Старо Лыбаево на урочище Устюг обнаружили древнейшее захоронение гуннов, представителей тюркских племен.
В ходе раскопок были найдены останки погребенных с вытянутыми башнеобразными черепами. Как полагают ученые, в раннем младенчестве будущим воинам гунны бинтовали головы. Считалось, что яйцеголовые становятся настоящими лидерами. Собранный на урочище Устюг материал может стать ответом на вопрос: почему древние азиатские кочевники гунны сперва облюбовали Сибирь, а не Европу.

| 2019-08-15T01:06:45+00:00 15 августа 2019, 05:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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