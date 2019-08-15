Уникальное захоронение нашла археологическая экспедиция ТюмГУ

Завершилась шестинедельная археологическая экспедиция Тюменского государственного университета (ТюмГУ), в которой принимали участие 40 студентов, аспирантов, волонтеров Института социально-гуманитарных наук, сообщает utmn.ru.

Археологи под руководством профессора, доктора исторических наук Натальи Петровны Матвеевой во время раскопок в деревне Старо Лыбаево на урочище Устюг обнаружили древнейшее захоронение гуннов, представителей тюркских племен.

В ходе раскопок были найдены останки погребенных с вытянутыми башнеобразными черепами. Как полагают ученые, в раннем младенчестве будущим воинам гунны бинтовали головы. Считалось, что яйцеголовые становятся настоящими лидерами. Собранный на урочище Устюг материал может стать ответом на вопрос: почему древние азиатские кочевники гунны сперва облюбовали Сибирь, а не Европу.