Унаи Эмери: У нас есть хорошие шансы на победу в финале Лиги Европы

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился мнением касательно предстоящего завтра финала Лиги Европы против «Челси» в Баку.

«За последние 10 лет Лига Европы продолжает развиваться. Решение давать победителю Лигу Европы прямую путевку в Лигу чемпионов было хорошим. В Италии, Испании, Англии и Германии сложно пробиться в первую четверку. Поэтому ЛЕ – хороший шанс для тех, кто не смог через национальную лигу пробиться в самый престижный турнир Европы. ЛЕ является вторым по важности турниром. Мы сумели пройти серьезные клубы и нас ждет тяжелый матч. У нас есть хорошие шансы на победу в финале. Не думаю, что выход «Челси» в Лигу чемпионов дает нам определенные шансы завтра. Все хотят выигрывать титулы, несмотря ни на что. «Арсенал» и «Челси» хотят завоевать титул для болельщиков», — заявил Эмери.