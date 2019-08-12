Умом Россию не понять: от Тютчева до наших дней

Свое знаменитое четверостишие о том, что умом Россию не понять, Федор Тютчев написал в 1866 году. С тех пор происходило немало исторических и не очень исторических событий, доказывавших правоту выводов прекрасного поэта. В очередной раз доказательство бесполезности логического объяснения того, что творится в РФ, а тем паче того, что озвучивается тамошними ответственными людьми, пришло на днях.

Это депутат Государственной Думы Алексей Журавлев сделал невероятной силы, мощи, адекватности заявление. Он убежден, что причиной пожаров в Сибири и штормовых дождей в Москве стало применение США климатического оружия. Об этом российской политик заявил не в пельменной и на кухне, в кругу друзей и членов семьи, а выступая в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Я думаю, они испытывают климатическое оружие. Такого лета не может быть, мы все понимаем, что не может быть. Значит, что: пожары у нас идут, ливни в Москве. Ну, обком вашингтонский работает. Я считаю, что это серьезно и надо к этому правильно относиться», — сказал Журавлев. И эта могучая мысль прекрасно иллюстрирует ту разруху в головах, что имеет место быть у некоторых российских народных избранников.

Тут впору бы напомнить, что согласно последним данным Greenpeace, площадь лесных пожаров в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии выросла до 4,5 млн. гектаров. В этом сезоне в России сгорело уже более 13 млн. гектаров леса. По словам экоактивистов, пожары 2019 года стали самыми масштабными за всю современную историю наблюдений с 2001 года.

По данным экологической организации, только в Красноярском крае могли пострадать и погибнуть 13 тыс. животных. Такое вот было кошмарное бедствие, причину которого легко и просто «обнаружил» депутат ГД Журавлев. Странно, но ведь известно, что президент США Дональд Трамп предложил России помощь в тушении пожаров в Сибири. Он об этом заявил в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 31 июля.

Тут, правда, следуя «логике» депутата Журавлева и главной мысли четверостишия Тютчева можно предположить, что Трамп потому и предложил эту помощь, чтобы отвести от США подозрения. Жду теперь, когда иные депутаты ГД хором и сольно будут вещать в духе этого «открытия». Правда, тут им придется как-то обходить один щепетильный момент.

Дело в том, что президент РФ Владимир Путин, в ходе разговора с Трампом, не предъявил ему никаких претензий и подозрений в связи с пожарами в Сибири. Наоборот, Путин «оценил предложение своего американского коллеги о содействии России в борьбе с природными пожарами как залог того, что в будущем получится полностью нормализовать отношения между Москвой и Вашингтоном», — сообщает российское агентство ТАСС.

Как же теперь быть с утверждением Журавлева?! А ведь пикантность ситуации состоит еще и в том, что многие российские чиновники, в том числе и депутаты, отвечая на вопрос о причинах, по которым пожар в Сибири не тушится, в самом начале этого бедствия, отвечали предельно ясно — экономически это не выгодно. Кроме того, по оценкам экспертов, сибирские пожары можно было потушить месяц назад, а когда власть начала принимать какие-то меры, тушить уже было бесполезно.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев собрал совещание 30 июля, когда пожары охватили территорию общей площадью около 3 миллионов гектаров, и потушить их могла только сама природа, подарив горящей тайге обильные ливни. Это что же получается — они все тоже были в сговоре с коварными американцами?! Интересно было бы послушать депутата Журавлева на сей счет.

И не только на этот. Тут ведь вот, какое дело. Еще в 2014 году был разработан, а с 2015-го вступил в силу приказ Минприроды РФ «Об утверждении правил тушения лесных пожаров». В этом документе впервые был использован термин «зона контроля» (ЗК). Так называют территории, на которых лесные пожары можно не тушить — если установлено, что огонь не представляет непосредственной угрозы для населенных пунктов и объектов экономики, а затраты на борьбу с пожарами окажутся больше, чем материальный вред, который они могут причинить.

Какие именно территории являются «зонами контроля», решают региональные власти. Вот они и решали. Так «оперативно», что сгорело аж 3 миллиона гектара леса. Вопрос тут прост — всех этих чиновников на те должности, что они занимают, назначали коварные американцы? И приказ Минприроды РФ «Об утверждении правил тушения лесных пожаров» тоже они пропихнули, пролоббировали и приняли? Не удивлюсь, если депутат ГД Журавлев, не моргнув глазом, ответит на эти вопросы утвердительно, в том духе, что да, и это сделали США. Почему? Тютчев полтора века назад уже дал ответ на этот вопрос.

И именно поэтому я не удивлюсь, если в конечном итоге «выяснится», что все эти пожары в Сибири организовали не только американцы, но и все те, кто выходят на митинги в Москве. Во главе с Алексеем Навальным, которого какой-нибудь российский государев муж «видел» лично, бродящим по лесам со спичками и керосином.