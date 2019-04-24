Умные системы и местные реалии

Все эти годы Министерство сельского хозяйства периодически информировало о работе по внедрению электронной системы сельского хозяйства, а в начале текущего года организовало очередную презентацию проекта. Это значит, что старая система, на которую было потрачено несколько миллионов, провалилась, считают эксперты.

Проект внедрения в Азербайджане системы электронного сельского хозяйства начал реализовываться при поддержке ЕС два года назад. Стоимость технической помощи ЕС, направленной на проект создания в нашей стране системы электронного сельского хозяйства, составила 1,4 миллиона евро. Он преследовал целью обеспечение справедливого и прозрачного распределения сельскохозяйственных субсидий. Проект должен был обеспечить надёжные данные и способствовать их использованию в процессе формирования политики субсидирования и оценок ее влияния, а также помочь улучшению качества жизни сельских районов.

О том, что новейшая система позволит предоставлять местным фермерам нужную информацию, а также оказывать им консалтинговые услуги заявил в феврале текущего года замминистра профильного ведомства Ильхам Гадимов на прошедшей в столице презентации информационной системы электронного сельского хозяйства. Здесь отмечалось, что благодаря умной системе работа фермеров будет упрощена. Больше не будет нужды предоставлять куда-то документы, фермеру будет достаточно ввести свои данные в электронном виде. Основным принципом министерства сельского хозяйства в этом году будет стремление быть ближе к фермерам, уверяют в министерстве. Однако эксперты более критичны в своих оценках.

«Стоит ли ответственным лицам выступать о провальных İT-проектах?» — задается вопросом директор Центра мультимедиа Осман Гюндюз.

Специалист напомнил, что в 2015 — 2016 годы на создание системы электронного сельского хозяйства профильное ведомство получило 4,8 млн. манатов. В рамках реализации проекта техническое содействие министерству оказал Евросоюз, а работы в этом направлении осуществлялись местным ООО Caspel и итальянской Abaco Group. Словом, прошедшая в начале текущего года презентация не единственная в своем роде, поскольку до этого также имело место несколько официальных публичных представлений. Однако на сегодняшний день становится очевидным, что ничего конкретного добиться не удалось.

Хотя сама по себе эта идея достойна всяческого одобрения, поскольку система электронного сельского хозяйства ставила задачу перехода на электронные базы данных всей информации о сельском хозяйстве в стране. В том числе ожидалось, что система поможет формированию оперативных цен на сельскохозяйственные товары, единой базы данных ресурсов сельского хозяйства в географическом формате и прочих весьма полезных начинаний. Специалисты сельского хозяйства отмечают, что электронная страница министерства не содержит сколько-нибудь практически полезной информации в рамках работы Системы электронного сельского хозяйства.

Данные обстоятельства не мешают ведомству декларировать информационную систему электронного сельского хозяйства в качестве единого инструмента ведомства, основными принципами которого является близость к фермерам, прозрачное и эффективное управление и введение инноваций. «Эта система включает в себя формирование всех бизнес-процессов, которые охватывают весь процесс от начального до конечного этапа», — сообщило ведомство, уверяя, что информационная система электронного сельского хозяйства имеет возможность настроить механизмы контроля для развития отрасли и мониторинга процессов в режиме реального времени.