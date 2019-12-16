Умные дома спросом не пользуются

Умные дома в развитых странах становятся все более популярными. Причина – в комфорте, безопасности, а также сокращении энергопотребления. А вот в Азербайджане такое жилье не получило распространения, хотя напомним, что согласно проекту «Концепции социально-экономического развития Азербайджана на 2017 и последующие три года», предусмотрено создание квартир с интеллектуальным управлением.

Руководитель консалтинговой компании MBA Group Нусрет Ибрагимов рассказал # о том, что в умных домах все полностью автоматизировано, что создает максимум удобств для жильцов. «В Баку один такой дом был построен лет 5 назад и его до сих пор не могут продать. Еще один такой дом есть в районе Азнефти, и там та же проблема – на него не могут найти покупателей. Для наших граждан такие дома непривычны и они опасаются в них инвестировать. Эта сфера пока не освоена, не все понимают, зачем все это нужно, плюс такое жилье очень дорогое»,– говорит эксперт.

По его словам, покупать такие дома с целью экономии ресурсов у нас не будут. Состоятельным людям нет необходимости экономить из финансовых соображений, а об экологических моментах мало кто размышляет. А несостоятельные покупку такого дома позволить себе не смогут. Строительные компании также пока не воспринимают такие дома всерьез. Н.Ибрагимов отметил, что сейчас любой желающий может установить в своем жилье «умные» системы, однако для умных домов все предусмотрено уже при закладке фундамента.

По словам эколога Фикрета Джафарова, осуществление «зеленой» политики надо начинать именно с домов. В каждом подъезде должны стоять лампы с датчиками движения, а не те, которые горят всю ночь. Он заявил #, что в последнее время в нашей стране больше интереса к умным домам.

«Конечно, новые технологии стоят дороже, но такие дома экономят каждый год электроэнергии на 200-300 манатов. Вложения окупятся через 10-15 лет. Тут действует тот же принцип, что и при покупке электромобилей, они дороже обычных, зато какая экономия на горючем», – сказал эколог.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что в нашей стране на сегодняшний день умные дома – товар штучный, их у нас мизерное количество.

«Причин такой непопулярности много: они дорого стоят, не хватает технических кадров, чтобы их строить и обслуживать, а также всех необходимых комплектующих. В стране нет опыта строительства таких домов. Большинство граждан вряд ли хотели бы жить в таких домах, и дело тут не только в финансах. Если всем в квартире или в доме можно управлять дистанционно, то это может быть как большим плюсом, так и большим минусом. При нынешнем уровне развития хакерства, жильцы умного дома могут столкнуться с тем, что кто-то будет управлять их квартирой извне. Кстати, есть несколько фильмов по этому поводу, и они дают почву для размышлений и сомнений»,– подчеркнул он.

Если говорить о таких домах с точки зрения экономии, то, по мнению Н.Агаева, они не так уж много экономят. Например, установка солнечных панелей обойдется где-то в 15 тысяч манатов, пройдет немало времени пока она окупится, уже не говоря о прибыли. В других странах, если ты вырабатываешь электроэнергию, и ее хватает не только на свое жилье, но и остается, ты можешь ее кому-то продать. У нас же это сделать нереально на сегодняшний день. «Мы к таким домам просто не готовы, и никто не хочет субсидировать их строительство. А вот умные фермы нужны. Например, в Голландии они давно существуют и хорошо себя зарекомендовали. Так, специальные датчики могут показывать самочувствие крупного рогатого скота и определять, сколько ему нужно корма и воды. 500 коров могут обслуживать всего 10 человек. У нас много пастбищ и там было бы актуально использовать solar cooking system. Благодаря солнцу можно готовить еду, пастеризовать молоко и т.д., но большинство наших фермеров и знать не знают ни о чем подобном, а ведь без использования передовых технологий, сельское хозяйство не будет двигаться вперед»,– говорит Н.Агаев.

Нужно, по его мнению, субсидировать не только покупку удобрений и сельхозтехники, но и строительство умных ферм. Благодаря им увеличится производительность труда. Появится необходимость в большем количестве обслуживающего электрооборудование персонала, а значит, откроются новые рабочие места. Но надо предварительно решить кадровый вопрос.