Умерла «сердитая кошка» Grumpy cat

История «Сердитого кота» началась 22 сентября 2012 года, когда пользователь Каталиадис выложил в блоги Reddit фотографии своей кошки, отличающейся весьма неординарной внешностью, сообщает ria.ru.

Выражение мордочки животного таково, что кажется, что оно чем-то недовольно. Поначалу пользователи в комментариях предполагали, что это результат фотошопа. Все сомнения блогеров исчезли, когда хозяин выложил видео на Youtube. Кошка получила прозвище Grumpy Cat («сердитый» или «сварливый») и быстро стала героем всевозможных мемов.