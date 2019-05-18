Умерла «сердитая кошка» Grumpy cat

Кошка, известная в Сети по прозвищу «Сердитый кот» (Grumpy Cat), умерла в возрасте семи лет. Об этом в твиттере сообщили ее хозяева.
Животное скончалось от осложнений, вызванных инфекцией мочевыводящих путей.
История «Сердитого кота» началась 22 сентября 2012 года, когда пользователь Каталиадис выложил в блоги Reddit фотографии своей кошки, отличающейся весьма неординарной внешностью, сообщает ria.ru.
Выражение мордочки животного таково, что кажется, что оно чем-то недовольно. Поначалу пользователи в комментариях предполагали, что это результат фотошопа. Все сомнения блогеров исчезли, когда хозяин выложил видео на Youtube. Кошка получила прозвище Grumpy Cat («сердитый» или «сварливый») и быстро стала героем всевозможных мемов.
Настоящее имя животного — Соус Тартар (Tardar Sauce), или сокращенно Тард. Причиной необычного внешнего вида стал ген карликовости, хотя родители Тард — самые обыкновенные кошки.