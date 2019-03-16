Умерла певица и ведущая Юлия Началова

Причиной смерти певицы Юлии Началовой стала остановка сердца после заражения крови. Об этом сообщил ТАСС отец артистки, композитор Виктор Началов со ссылкой на врачей.

Началова умерла в субботу в возрасте 38 лет в московской больнице. Ранее днем врачи сделали ей операцию на ноге.

«Сильный абсцесс, заражение крови. Сердце не выдержало», — сказал Началов. По его словам, «врачи старались», но спасти певицу не удалось.

Юлия Началова родилась 31 января 1981 года в Воронеже в семье композитора и музыканта. С раннего детства занималась музыкой, в начале 1990 приняла участие в телевизионном конкурсе «Утренняя звезда», на котором познакомилась с певицей Ириной Понаровской. Понаровская несколько лет была наставником начинающей звезды.

Началова выпустила семь альбомов. Самыми известными стали композиции «Герой не моего романа», «Между мной и тобой», «Цветик-семицветик». Много работала на телевидении и принимала участие в популярных шоу, была ведущей шоу «Один в один» на телеканале «Россия-1».