Умерла «королева соула» Арета Франклин

Легенда соула, госпела и ритм-энд-блюза Арета Франклин скончалась в четверг в США в возрасте 76 лет, сообщил американский портал TMZ.
По информации издания, певица умерла в Детройте в окружении родных и близких. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы.
Франклин начала карьеру в 1960-е годы, когда пела в церкви своего отца-священника. За необыкновенно сильный и выразительный голос ее прозвали «королевой соула».
Последним крупным успехом Ареты Франклин в чартах стал кавер песни Стиви Уандера «Until You Come Back to Me», который она выпустила в 1974 году.
Артистка в 1987 году стала первой женщиной, чье имя было занесено в «Зал славы рок-н-ролла».
Франклин была крестной матерью другой известной певицы, Уитни Хьюстон. Позднее они записали совместную песню. Также Франклин успела в разные годы спеть дуэтом с Фрэнком Синатрой, Мэрайей Кэри и Кристиной Агилерой. В 2005 году ей вручили высшую награду США — Президентскую медаль Свободы.
В ноябре 2008 года журнал Rolling Stone объявил ее величайшей певицей в истории.33 просмотров