Умерла «королева соула» Арета Франклин

Легенда соула, госпела и ритм-энд-блюза Арета Франклин скончалась в четверг в США в возрасте 76 лет, сообщил американский портал TMZ.

По информации издания, певица умерла в Детройте в окружении родных и близких. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

Франклин начала карьеру в 1960-е годы, когда пела в церкви своего отца-священника. За необыкновенно сильный и выразительный голос ее прозвали «королевой соула».

Франклин — одна из наиболее коммерчески успешных певиц в истории звукозаписи, ее пластинки разошлись тиражом более 75 миллионов экземпляров во всем мире. Она также является лауреатом 18 премий «Грэмми». Ее версия песни «Respect» («Уважение») Оттиса Реддинга стала не только олицетворением ритм-энд-блюза, но и символом борьбы афроамериканцев и женщин за равные права.

Последним крупным успехом Ареты Франклин в чартах стал кавер песни Стиви Уандера «Until You Come Back to Me», который она выпустила в 1974 году.

Артистка в 1987 году стала первой женщиной, чье имя было занесено в «Зал славы рок-н-ролла».

Франклин была крестной матерью другой известной певицы, Уитни Хьюстон. Позднее они записали совместную песню. Также Франклин успела в разные годы спеть дуэтом с Фрэнком Синатрой, Мэрайей Кэри и Кристиной Агилерой. В 2005 году ей вручили высшую награду США — Президентскую медаль Свободы.

В ноябре 2008 года журнал Rolling Stone объявил ее величайшей певицей в истории.

