Умерла джазовая певица Нэнси Холлоуэй

Во Франции на 87 году жизни скончалась американская джазовая и соул певица Нэнси Холлоуэй. Об этом 28 августа сообщила газета Le Figaro.

По информации попечителя Холлоуэй Кристофа Мути, певица умерла в среду в своем доме в Париже. Она ушла со сцены в 2008 году из-за проблем со здоровьем.

Напомним, Холлоуэй родилась в 1932 году в Кливленде, штат Огайо.

В 1960 году она переехала в Париж и выступала в джазовых клубах Mars Club и Blue Note.

Самая известная ее композиция − T’en va pas comme ca (Не уходи так) 1963 года, которая является адаптацией песни американской поп-певицы Дайон Уорвик.

Также Холлоуэй снималась в таких фильмах, как Джентльмен из Кокоди, Вечерний крик баклана над джонками, Ищите кумира, Баллада для бродяги и других.

| 2019-08-29T03:02:00+00:00 29 августа 2019, 07:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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