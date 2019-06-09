Умереть по собственному желанию: нужна ли легализация эвтаназии в Азербайджане?

Вопрос допустимости эвтаназии остается спорным и с медицинской, и этической точки зрения. А согласно любой из традиционных религий она недопустима. Тем не менее, некоторые развитые страны уже давно ее практикуют. Обычно эвтаназию применяют по отношению к смертельно больным пациентам, которые не могут больше выносить физических страданий. Но недавно в Нидерландах данным правом на смерть воспользовалась 17-летняя девушка, страдавшая от посттравматического стрессового расстройства, депрессии и анорексии из-за того, что в детстве и подростковом возрасте подвергалась сексуальному насилию.

Так что такое эвтаназия–акт милосердия или обыкновенное убийство, и нужна ли такая процедура в Азербайджане? На эти вопросы # ответил глава Правозащитного центра Азербайджана (ПЦА) Эльдар Зейналов.

— Есть хронические болезни, при которых человек мучается годами. Нередко мы встречаем в прессе сообщения о самоубийствах, вызванных такими ситуациями. Но порой человек, физически или морально не готовый прервать свою жизнь самостоятельно, сам просит близких о подобии «удара милосердия», которым в древности воины добивали раненых. Тем самым, он нагружает их моральной и уголовной ответственностью.

Если же близкие тоже не способны это сделать, в дело вступает третья сторона — врач, судья или какой-то доброхот. И это поднимает дополнительные вопросы морального характера. Ведь, если родные имеют какое-то право распоряжаться судьбой человека, пусть в других случаях (как опекуны малолетних или больных родственников, например), то посторонний человек лишен этого оправдания и является простым палачом.

–Что говорит об эвтаназии законодательство нашей страны?

–В Азербайджане власти по-своему «разрубили гордиев узел» и просто запретили эвтаназию. Статья 135 Уголовного кодекса определяет эвтаназию как «удовлетворение просьбы больного об ускорении его смерти какими-либо средствами или действиями либо прекращение искусственных мер по поддержанию жизни», и устанавливает за нее наказание. Обращает внимание то, что санкции по этой статье чрезвычайно мягкие. Так, виновного в эвтаназии ждут исправительные работы (без лишения свободы!) на срок до 2 лет либо лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. Чтобы было понятней, «до трех лет» — это срок от 3 месяцев до 3 лет.

Причем эта статья не имеет подпунктов, отягчающих наказание, например, за многократную эвтаназию или эвтаназию в результате сговора группы людей, или из корыстных побуждений и т.п. С учетом того, что при хронической болезни смерть часто выглядит естественной, доказать факт эвтаназии будет сложно, да и родственники покойного не будут на этом настаивать, некоторым врачам будет сложно удержаться от того, чтобы не рискнуть за хорошую сумму. Больной, зная о незаконности эвтаназии, не будет оставлять улик, указывающих на это свое последнее желание.

–Необходимо ли проведение референдума по такому вопросу, как введение эвтаназии?

–Да, так как для этого необходимо соответствующим образом изменить Конституцию, а это возможно лишь референдумом. Статья 27 гласит, что «каждый обладает правом на жизнь. За исключением уничтожения вражеских солдат во время вооруженного нападения на государство, применения смертной казни на основании вступившего в законную силу приговора суда и предусмотренных законом других случаев, право любого лица на жизнь неприкосновенно».

Согласно другой, 41-й статье Конституции, «каждый обладает правом на охрану здоровья и получение медицинской помощи… Должностные лица, скрывающие факты и случаи, которые создают опасность для жизни и здоровья людей, привлекаются к ответственности на основе закона».

В то же время, после реформ здравоохранения лечение на практике перестало быть бесплатным, т.к. малоимущие слои населения потеряли доступ к дорогостоящему лечению. Представим, что в медицинской клинике лежит с подключенными системами жизнеобеспечения некий гражданин. Родственники наскребли часть денег, человека приняли в госпиталь, подключили к аппаратуре, и он живет. Потом деньги на лечение у семьи закончились. Если врачи оставят человека подключенным, то он будет жить, но клинике придется платить самой за лекарства, консультации, обследования и пр. Если же больного отключат, то он, без всякого сомнения, умрет.

В таком случае безнадежность положения больного бывает вызвана не столько развитием его болезни, сколько состоянием его кошелька. Это будет сродни той истории, когда человек истек кровью, потому что без денег его не принимали в больницу. Но это будет уже не эвтаназия, а неоказание медицинской помощи больному со смертельным исходом (ст. 142.3 УК АР), которое наказуемо лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права заниматься медицинской деятельностью на срок до 3 лет.

–Многие опасаются, что легализация эвтаназии приведет к росту преступлений, завуалированных под добровольный уход …

– Некоторые больные физически не способны что-то подписать. Как тогда доказать, что «эвтаназию» устроили по их просьбе? Например, ее могут заказать родственники, уставшие ждать наследства зажившегося богатого дядюшки.

–Существует ли в нашей стране пассивная эвтаназия?

–В рабочем порядке, не давая этому акту громкое название, уйти из жизни больным помогают. Врачи в этом случае ничего не делают для ускорения смерти, они просто перестают бороться за жизнь человека, и тот угасает.

Человек, который просит об эвтаназии, уже не обманывается насчет исхода своей болезни. Но на пороге смерти он, как никогда, нуждается в поддержке своих близких. Иногда лучшее, что они могут для него сделать — это оставить его в покое и просто побыть рядом, пока он уходит… Часто медики именно так и поступают, отправляя тяжело больных домой, но мотивация врачей другая — они не хотят, чтобы больной умер в клинике и «испортил статистику».

За малым исключением (еврейский хоспис в Баку), не наблюдается и попыток обеспечить достойное доживание смертельно больных сограждан, чтобы они не думали об эвтаназии. Но, увы, наше общество охотнее обсуждает, как убить таких людей, чем как их поддержать…