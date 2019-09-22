Умер Зигмунд Йен — первый немецкий космонавт

В воскресенье, 22 сентября, стало известно о том, что умер Зигмунд Йен — первый и единственный летчик-космонавт Германской Демократической Республики, Герой СССР и ГДР. Генерал-майор авиации в отставке скончался в возрасте 82 лет. Смерть настигла его в субботу, 21 сентября. Об этом сообщили в немецком Центре аэрокосмической авиации (DLR).

«С уходом Зигмунда Йена немецкая космонавтика потеряла всемирно признанного космонавта, ученого и инженера», — сказала председатель правления Центра Паскаль Эренфройнд порталу t — online.

Cайт kp.ru писал, что Зигмунд Йен входил в совместную советско-немецкую экспедицию, работавшую на борту орбитальной станции «Салют-6» в 1978 году. Его напарником был Валерий Быковский, который также ушел из жизни всего полгода назад.

У немецкого космонавта осталась жена и двое дочерей. Последние годы он жил в немецком Штраусберге.