Умер заслуженный артист России Семен Мильштейн

Российский трубач, руководитель эстрадного оркестра «Данс-ленд» Семен Мильштейн умер на 59 году жизни. О смерти музыканта сообщили в социальных сетях его близкие и знакомые.

«Мы все знали, как мужественно он борется со своей болезнью. Мы видели и радовались, когда он работал. Благодаря этому человеку я получил дополнительные возможности петь с живым оркестром, учиться этому», — написал актер Александр Олешко, сообщает lenta.ru.

Семен Мильштейн начал музыкальную карьеру в 80-х годах. Он был солистом оркестра штаба МВО Москвы, солистом оркестра ВВА имени Гагарина, концертмейстером Отдельного показательного оркестра министерства обороны. С 2005 года Мильштейн руководил и дирижировал джаз-оркестром «Данс-ленд».

Российский музыкант преподавал в Детской музыкальной школе имени Гнесиных.

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| 2018-07-29T12:31:54+00:00 29 июля 2018, 13:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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