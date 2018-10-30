Умер создатель культовых советских мультфильмов

Советский и украинский художник-мультипликатор Давид Черкасский умер в возрасте 86 лет.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил его друг Александр Меламуд.

«Ушла легенда. Умер друг, замечательный человек, великий мастер. До последнего дня перед болезнью он постоянно повторял, что жизнь прекрасна», — написал Меламуд в Фейсбуке.

Последние два месяца жизни Черкасский лежал в реанимации с инсультом.

Художник снял культовые мультфильмы «Волшебник Ох», «Приключения капитана Врунгеля», «Доктор Айболит», «Крокодил и солнце», «Остров сокровищ» и многие другие.

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