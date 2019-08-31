Умер создатель американских мультфильмов Гордон Брэссак

Создатель американских мультфильмов 1990-х годов Гордон Брэссак скончался в пятницу, 30 августа, в возрасте 68 лет. Об этом сообщило издание The Hollvwood Reporter со ссылкой на сына погибшего, Джеймса.

Режиссер скончался в Лос-Анджелесе после продолжительной болезни. Джеймс написал на своей странице в Instagram, что его отец любил смешить других людей, а его наследие продолжит жить в анимационных работах.

Гордон Брэссак наиболее известен работами над мультфильмами «Пинки и Брейн», «Могучий Макс», «Озорные анимашки» и «Соник Супер-ежик». Кроме того, совместно с коллегами он стал обладателем трех «Эмми» за достижения в области анимации (iz.ru)