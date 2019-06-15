Умер режиссер картины «Ромео и Джульетта»

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли умер в возрасте 96 лет, сообщил в субботу мэр Флоренции Дарио Нарделла, передает ТАСС.

«Я никогда не хотел, чтобы этот день наступил, — написал Нарделла в Twitter. — Франко Дзеффирели ушел сегодня утром». Он назвал режиссера одним из величайших людей мировой культуры. «Мы присоединяемся к боли его близких. До свидания, дорогой Мастер. Флоренция никогда не забудет тебя», — добавил мэр Флоренции.

Дзеффирелли родился в столице Тосканы в 1923 году. В качестве кинорежиссера он дебютировал в 1957 году с фильмом «Кемпинг» (Camping). Его картина «Ромео и Джульетта» (Romeo and Juliet, 1968) считается наиболее успешной классической экранизацией этой пьесы Шекспира. Фильмография Дзеффирелли насчитывает порядка двадцати картин.

В 1977 году он был награжден орденом «За заслуги перед Итальянской Республикой». В 2004 году ему был присвоен титул сэра и звание рыцаря-командора ордена Британской империи. Дзеффирелли стал первым гражданином Италии, получившим рыцарское звание Великобритании.