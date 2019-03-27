Умер пятый космонавт планеты

Умер участник первого набора космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский, сообщается в среду на сайте Центра подготовки космонавтов.

«Двадцать седьмого марта 2019 года на 85-м году ушел из жизни летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, полковник Валерий Федорович Быковский», — говорится в сообщении.

В 1960 году Быковский вошел в состав отряда космонавтов первого набора ВВС.

Свой первый космический полет он совершил в качестве командира корабля «Восток-5» в июне 1963 года. Его полет длительностью пять суток проходил совместно с полетом корабля «Восток-6», пилотируемого Валентиной Терешковой. За мужество и героизм, проявленные при выполнении этого полета, пятому космонавту планеты было присвоено звание Героя Советского Союза.

Вторую Золотую Звезду Героя Советского Союза Быковский получил за второй космический полет в сентябре 1976 года продолжительностью восемь суток в качестве командира корабля «Союз-22» совместно с бортинженером Владимиром Аксёновым.