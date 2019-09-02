Умер посол России в Египте

В Каире умер российский посол Сергей Кирпиченко, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД.

Ему было 68 лет.

«Сегодня утром в каирской больнице скоропостижно скончался талантливый дипломат и надежный товарищ, чрезвычайный и полномочный Посол России в Египте Сергей Вадимович Кирпиченко», — сказали в департаменте.

МИД отмечает, что «некролог будет опубликован в ближайшее время».

С.Кирпиченко в сентябре 2011 года стал послом России в Египте, а также полномочным представителем в Лиге Арабских Государств. До этого он был послом в ОАЭ, Ливии и Сирии.

Награжден Орденом Дружбы и Орденом Почета.