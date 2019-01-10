Умер последний советский председатель парламента

Скончался последний в истории СССР председатель Верховного Совета Анатолий Лукьянов. Политику было 88 лет. Лукьянов был сначала сподвижником первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева, а затем его оппонентом. C августа 1991 по декабрь 1992 года находился под стражей по делу ГКЧП.

Сам Лукьянов в состав ГКЧП не входил и не считал введение в СССР чрезвычайного положения оправданным. Однако он все же был арестован по этому делу, правда позже других фигурантов.

Уголовное дело против ЛУкьянова было прекращено в 1994 году по амнистии для всех членов и сторонников ГКЧП.

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