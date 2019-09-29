Умер первый президент Крыма

Умер первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков, который в начале сентября перенес инсульт. Об этом «Интерфаксу» сообщила дочь политика Марианна Мешкова.

Политику было 73 года.

После инсульта Мешков находился на лечении в Московской области. Во время транспортировки в регион у него, как пишет Крыминформ в своем Telearam -канале, обнаружилось сильное воспаление легких. Спустя несколько дней были заметны улучшения, но утром 29 сентября политика перевели в реанимацию, где он скончался (lenta.r)