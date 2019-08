Умер обладатель премии «Оскар» режиссер-документалист Пеннебейкер

Американский режиссер-документалист Донн Аллан Пеннебейкер умер 1 августа в своем доме в Лонг-Айленде в возрасте 94 лет. О смерти режиссера сообщил агентству AP его сын. Донн Аллан Пеннебейкер получил в 2013 году «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе. Режиссер был одним из родоначальников direct cinema — «прямого кино», фиксирующего реальность, не выказывая никакого отношения к ней.

Донн Аллан Пеннебейкер родился в 1925 году в Эванстоне (штат Иллинойс). Во время Второй мировой войны он служил в морской пехоте.

Кинематографическую карьеру начал в 1950-х годах, сняв картину «Первичный» о предвыборной гонке Джона Кеннеди, передает kommersant.ru.

Режиссер известен своими работами о мировых рок-звездах: Бобе Дилане («Don’t Look Back», «Eat the Document»), Дэвиде Боуи («Ziggy Stardust and the Spiders from Mars»), Джими Хендриксе («Jimi Plays Monterey»), Depeche Mode («101»).

За фильм «Военная комната» о предвыборной кампании Билла Клинтона 1992 года был номинирован на «Оскар» в категории «лучший документальный фильм».