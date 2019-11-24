Умер народный артист Украины Давид Бабаев

Народный артист Украины lДавид Бабаев умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается в Facebook национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки.

Актер театра и кино родился 14 июля 1943 года в Махачкале (Дагестан), в 1969 году окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств. Спустя три года он начал служить в театре имени Леси Украинки, где почти 50 лет был ведущим актером труппы. Награжден орденом «За заслуги» III степени (2003 год) и II степени (2011 год).

На счету артиста более 50 сыгранных ролей в театре («Школа скандала», «Госпожа министерша», «Наполеон и корсиканка», «Последняя любовь», «Мнимый больной») и около 40 ролей в фильмах («Нос», «Сердца трех», «Западня»). Кроме того, Бабаев озвучивал мультфильмы, в том числе картину «Дядя Федор, пес и кот».

«Его невероятный дар сочетать комедию с драмой, балансировка от смешного до трагического заставляли зрителей смеяться и плакать одновременно. Его герои — волшебные весельчаки, наивные простаки, трогательные романтики покоряли сердца театралов. (…) Никто и подумать не мог, что в тот вечер актер в последний раз выйдет на сцену и искренние аплодисменты услышит тоже последний раз», — сказано в сообщении. Дата прощания и похорон будет названа позднее (lenta.ru)