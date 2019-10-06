Умер музыкант Джинджер Бейкер

Британский музыкант Джинджер Бейкер скончался в возрасте 80 лет, сообщает ТАСС.

Причины смерти не уточняются, известно, что он был серьезно болен.

На его официальной странице в Фейсбуке сказано, что он ушел мирно из жизни утром 6 октября. Также, в сообщении выражается благодарность за добрые слова в последние несколько недель.

Бейкер был барабанщиком рок-группы Cream, которую он основал в 1966 году вместе с Эриком Клэптоном и Джеком Брюсом. После распада музыкального коллектива он продолжил играть с Клэптоном в группе Blind Faith.