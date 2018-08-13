Умер Михаил Басс

Участник интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?», чемпион мира по спортивной версии игры Михаил Басс скончался 12 августа в возрасте 48 лет. Об этом заявил магистр клуба Александр Друзь, сообщает «Фонтанка.Ру».

«Я связался с его очень близким другом, и он мне подтвердил эту информацию. С родственниками пока не удалось поговорить», — сказал Друзь, передает gazeta.ru.

Басс родился в 1970 году в Ленинграде. В 1990 году дебютировал в телевизионном шоу «Что? Где? Когда?» в команде Алексея Блинова, впоследствии заслужил титул «бессмертного члена клуба», в 2002 году в составе команды Александра Друзя стал чемпионом мира по спортивной версии игры. В 1993 году закончил Ленинградский политехнический институт по специальности «биофизика», преподавал во Дворце пионеров.

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