Умер лауреат Нобелевской премии

Обладатель Нобелевской премии по химии за открытие простого и дешевого метода анализа ДНК, американский биохимик Кэри Муллис умер. Об этом информирует издание New York Times.

Сообщается, что ученый скончался 7 августа в своем доме в калифорнийском городе Ньюпорт-Бич в возрасте в возрасте 74 лет.

Как стало известно, причиной его смерти была сердечная и респираторная недостаточность, которую наступила из-за осложнений после пневмонии.

Отмечается, что Муллис занимался не только наукой, но и писательской деятельностью.

| 2019-08-16T01:04:23+00:00 16 августа 2019, 03:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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