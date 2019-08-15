Умер лауреат Нобелевской премии

Обладатель Нобелевской премии по химии за открытие простого и дешевого метода анализа ДНК, американский биохимик Кэри Муллис умер. Об этом информирует издание New York Times.

Сообщается, что ученый скончался 7 августа в своем доме в калифорнийском городе Ньюпорт-Бич в возрасте в возрасте 74 лет.

Как стало известно, причиной его смерти была сердечная и респираторная недостаточность, которую наступила из-за осложнений после пневмонии.

Отмечается, что Муллис занимался не только наукой, но и писательской деятельностью.