Умер известный советский писатель

В ночь на субботу стало известно о смерти советского и российского писателя Владимира Войновича.

Как передает ТАСС, он скончался в результате сердечного приступа.

Войновичу было 86 лет. Диссидентская деятельность Войновича повлекла за собой давление на него со стороны Союза писателей СССР и органов государственной безопасности. В июне 1981 года указом Президиума Верховного Совета СССР он был лишен советского гражданства. В 1981 — 1990 годы проживал в ФРГ и США, сотрудничал с радиостанцией «Свобода». В августе 1990 года писателю было возвращено советское гражданство, после чего он вернулся на родину.

Самым известным произведением писателя является трилогия об Иване Чонкине: «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» (1969-1975).

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