Умер исполнитель роли агента Z из фильма «Люди в черном» Рип Торн

Американский актер Рип Торн, снявшийся в десятках популярных художественных фильмов, умер на 89 году. Об этом в среду сообщил новостной портал Newsbell, ссылаясь на заявление родственников киноактера.

Торн родился в феврале 1931 года в штате Техас. Его кинодебют состоялся в 1956 году, когда он снялся в небольшой роли в фильме всемирно известного режиссера Элиа Казана «Куколка».

За свою карьеру Торн сыграл в более сотни художественных фильмов. Наибольшую популярность ему принесла роль агента Z в картине «Люди в черном», которая вышла в прокат в 2002 году.

В последние годы Торн выступил и продюсером нескольких кинолент.