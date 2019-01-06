Умер экс-министр обороны США Гарольд Браун

Бывший министр обороны США Гарольд Браун, работавший в администрации 39-го президента Джимми Картера, скончался на 92-м году жизни. Как передает ТАСС, об этом сообщил в субботу американский научно-исследовательский центр RAND, где работал Браун.

«Гарольд Браун, физик-ядерщик и оружейный конструктор, который помог сформировать американскую политику в области национальной безопасности в годы холодной войны за свою карьеру, включавшую работу на постах министра обороны и министра ВВС, ушел из жизни в пятницу. Ему был 91 год», — говорится в заявлении RAND, размещенном на сайте организации. Экс-министр вплоть до своей кончины входил в состав совета директоров RAND, штаб-квартира которой базируется в штате Калифорния.

Как сообщает агентство Reuters, Браун скончался от рака поджелудочной железы в своем доме в округе Сан-Диего (штат Калифорния).

Браун являлся первым в истории США ученым, который возглавил оборонное ведомство. До этого он занимался в том числе исследованиями, касающимися разработки ядерного оружия. Браун занимал пост главы Пентагона с 1977 по 1981 годы, когда между США и СССР, находившихся в состоянии холодной войны, произошло заметное обострение отношений.

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