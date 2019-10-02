Умер «чешский соловей» Карел Готт

Певец Карел Готт, которого во многих странах называли «чешским соловьем», скончался в ночь на среду в Праге в возрасте 80 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-секретаря Анету Штольцову.

В начале сентября певец сообщил журналистам, что врачи обнаружили у него острую лейкемию и что он начинает амбулаторное лечение. Это было его последнее общение с прессой.

«Карел Готт скончался перед полуночью в окружении членов своей семьи», – сказала Штольцова.

В ноябре 2015-го у него обнаружили опухоль лимфатических узлов, из-за чего год он серьезно лечился и неоднократно пытался вернуться к эстрадной деятельности. У артиста подрастают две дочери 13 и 11 лет.

В СССР, а позднее в России певец гастролировал десятки раз с середины 1960-х годов, в РФ у него множество поклонников. Последние концерты Готта в Москве и ряде других российских городов проходили в середине 2000-х годов и собирали полные залы. Некоторые песни и романсы на русском языке певец исполнил вместе с коллективом Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, они входят в его «золотые диски».