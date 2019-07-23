Умер бывший руководитель Китая Ли Пэн

Бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн умер в Пекине в понедельник из-за болезни на 91 году жизни. Об этом сообщает во вторник агентство «Синьхуа».

В официальном некрологе он назван «превосходным членом Коммунистической партии Китая, испытанным и преданным коммунистическим борцом, выдающимся пролетарским революционером».

Ли Пэн возглавлял китайское правительство два пятилетних срока — с 1988 по 1998 год. Затем он пять лет являлся председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей — высшего законодательного органа Китая. Вместе с председателем КНР, генеральным секретарем ЦК КПК Цзян Цзэминем входил в третье поколение руководителей КНР.