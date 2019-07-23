Умер бывший руководитель Китая Ли Пэн

Бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн умер в Пекине в понедельник из-за болезни на 91 году жизни. Об этом сообщает во вторник агентство «Синьхуа».

В официальном некрологе он назван «превосходным членом Коммунистической партии Китая, испытанным и преданным коммунистическим борцом, выдающимся пролетарским революционером».

Ли Пэн возглавлял китайское правительство два пятилетних срока — с 1988 по 1998 год. Затем он пять лет являлся председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей — высшего законодательного органа Китая. Вместе с председателем КНР, генеральным секретарем ЦК КПК Цзян Цзэминем входил в третье поколение руководителей КНР.

| 2019-07-23T16:11:20+00:00 23 июля 2019, 18:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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