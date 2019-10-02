Умер автор музыки к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза!» Гия Канчели

Народный артист СССР, грузинский композитор Гия Канчели умер в Тбилиси после продолжительной болезни на 85-м году жизни. Об этом в среду сообщает агентство Интерпрессньюс.

«В возрасте 84 лет скончался композитор Гия Канчели. В последнее время Гия Канчели болел. Он проходил лечение в Тбилиси, в Израильско-грузинском центре кардиологии и ангиологии», — говорится в сообщении.

Канчели был автором музыки к десяткам советских кинофильмов, включая такие известные картины, как «Мимино» (1977) и «Кин-дза-дза!» (1986).

| 2019-10-02T10:24:56+00:00 2 октября 2019, 12:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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