Умер Алексей Булдаков

Народный артист России Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. Об этом сообщил президент фестиваля театра и кино «Амурская осень» Сергей Новожилов в Instagram.

Прощание с актером состоится в Доме кино, дата и время церемонии будут известны позже.

Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года. В 1969 году он окончил Молодежную театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени А. П. Чехова. Работал в театрах Павлодара, Томска, Рязани, в театре киностудии «Беларусьфильм»