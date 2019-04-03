Умер Алексей Булдаков

Народный артист России Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. Об этом сообщил президент фестиваля театра и кино «Амурская осень» Сергей Новожилов в Instagram.
Прощание с актером состоится в Доме кино, дата и время церемонии будут известны позже.
Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года. В 1969 году он окончил Молодежную театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени А. П. Чехова. Работал в театрах Павлодара, Томска, Рязани, в театре киностудии «Беларусьфильм»
Больше всего актер запомнился зрителям ролью генерала Иволгина в фильмах «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки». (РИА Новости)